Japon ekonomisi daraldı

GSYH Temmuz-Eylül döneminde %1,8 daraldı. Bu oran, önceki üç ayda revize edilmiş %2,3'lük büyümenin tersine döndüğüne işaret etti. Ancak ekonomistlerin %2,5'lik daralma beklentisinin altında kaldı. Çeyreklik bazda ise GSYH'da %0,4'lük daralma kaydedildi. Beklenti yüzde 0,6 daralma yaşandığı yönündeydi.

İhracat, yüksek ABD tarifelerinin etkisiyle en büyük baskıyı oluşturdu. Net dış talep büyümeden 0,2 puan götürdü; nisan-haziran döneminde ise 0,2 puan katkı sağlamıştı.

ABD ile Japonya eylülde yaptığı anlaşmayla, neredeyse tüm Japonya ithalatına %15'lik temel tarife getirdi. Otomobillerde %27,5, diğer birçok üründe %25 oranında tarife uygulanmaya başlandı.

Konut yatırımları da Nisan ayında yürürlüğe giren enerji verimliliği düzenlemeleri nedeniyle yavaşladı. Özel tüketim %0,1 artarak beklentiyi karşıladı ancak ikinci çeyrekteki %0,4'ün altında kaldı. Sermaye harcamaları ise %1,0 yükselerek %0,3'lük piyasa tahminini aştı.

Ekonomi Bakanı Minoru Kiuchi, özel tüketimin altı çeyrektir artışta olduğunu ve sermaye harcamalarının dört çeyrektir yükseldiğini belirterek ekonominin "ılımlı toparlanma yolunda" olduğunu söyledi.

Başbakan Sanae Takaichi'nin hükümeti, artan yaşam maliyetleriyle mücadele için 17 trilyon yen (109,94 milyar dolar) tutarında teşvik paketi hazırlıyor. Ekonomistler, Ekim-Aralık döneminde %0,6'lık büyüme bekliyor.