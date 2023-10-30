Japon hükümeti Orta Doğu'daki gerilimden tedirgin

Ekim ayı aylık raporunu yayınlayan Japonya Kabine Ofisi, hükümetin Orta Doğu'daki gelişmeleri "Japon ekonomisi için aşağı yönlü bir risk oluşturabileceği" için yakından ilgilenilmesi gereken faktörler arasına eklediğini söyledi.

Kabine Ofisi'nden bir yetkili, "Daha yüksek ithalat maliyeti yoluyla Japon hane halkı, tüketim ve şirket kazançları üzerinde olumsuz bir etki olabilir" dedi.

Japon hükümetinin aylık raporunda ayrıca artan fiyatlar ile finans ve sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların etkilerine dikkat edilmesi gerektiği yinelendi.

Rapora göre Japonya, Temmuz ayından bu yana ilk kez iş dünyası duyarlılığına ilişkin değerlendirmesini yükseltti ve "genel olarak ılımlı bir iyileşme" olduğunu söyledi.

Yukarı yönlü revizyon, Japonya Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında yaptığı ve üçüncü çeyrekte iş dünyası hissiyatının iyileştiğini gösteren anketi yansıtmakta.

Hükümet ayrıca küresel parasal sıkılaştırmadan kaynaklanan aşağı yönlü riskler ve Çin ekonomisinin görünümüne ilişkin endişeler konusundaki ihtiyatlı tutumunu sürdürdü.

Rapor, BOJ'un 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde yayınlandı.