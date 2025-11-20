Japon yatırımcılar Türk lirasına yeniden yöneliyor

CANLI BORSA
Japon bireysel yatırımcılar, daha önce defalarca zarar ettikleri halde, Türk lirasına yeniden ilgi duymaya başladı.

Geçmişte yaşadıkları kayıplara rağmen Japon bireysel yatırımcılar, Türk lirasına yeniden ilgi göstermeye başladı.

Bu yıl yen karşısında yüzde 16'dan fazla değer kaybeden TL, yüksek risk iştahına sahip ve kısa vadeli işlemler yapan Japon yatırımcılar arasında yeniden popüler hale geldi. Tokyo Financial Exchange verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla lira-yen paritesine yönelik yaklaşık 900.000 kontrat işlem görüyor. Bu rakam, rekor seviyelere oldukça yakın. Günlük alım-satım yapan yatırımcıların toplam lira-yen pozisyonu ise 32,8 milyar yen (yaklaşık 212 milyon dolar) seviyesinde.

Öte yandan Mizuho Securities Co.'nun baş stratejisti Shoki Omori, "Türk lirası, Japon bireysel yatırımcılarının en son yönelmesi gereken para birimi" diyerek, yatırımcıların geçmişte büyük kayıplar yaşadıkları varlıklara yeniden yönelme eğiliminde olduklarını söyledi.

Türk Lirası, yen karşısında yıllıklandırılmış olarak yüzde 30'un üzerinde üç aylık getiri sağlayarak, Japonya'daki yüzde 1'in altındaki yerel kazançların çok önüne geçiyor. Brezilya reali gibi bazı diğer popüler carry trade para birimleri, spot bazda TL'den daha iyi performans sergilese de, sundukları faiz gelirleri oldukça sınırlı kalıyor.

Döviz yatırımı üzerine içerikler üreten 52 yaşındaki Japon influencer Yukiya Kotegawa, "Meksika pezosu ya da Güney Afrika randı gibi para birimlerinde, Türk lirasının sunduğu kazancı yakalayamazsınız" diyerek ilgiyi açıklıyor. Ancak analistler, küçük yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerle pozisyonlarını artırmalarının ve piyasa yön değiştirdiğinde ciddi zararlarla karşı karşıya kalmalarının ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Dolar/yen kurunun 155 seviyesine dayanmasıyla birlikte, Japonya'nın para birimini desteklemek amacıyla müdahalede bulunabileceğine dair beklentiler artış gösteriyor. Japonya'nın döviz piyasasına doğrudan müdahalesi, dolar karşısında yenin hızla değer kazanmasına yol açabilir ve bu durum, yenin diğer para birimleri karşısında da hızlı bir şekilde güçlenmesine neden olabilir.

Ebury Piyasa Stratejisi Başkanı Matthew Ryan, "Carry trade için en büyük tehdit, Japon yetkililerin döviz piyasasına doğrudan müdahale ihtimali. Böyle bir adım, yen kurunda ani bir dönüş yaratabilir ve bu da genellikle yende satış pozisyonu taşıyanlar için en büyük risk unsuru olur" değerlendirmesinde bulundu.

