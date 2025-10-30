Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

CANLI BORSA
Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu. Ancak ekonomi tahminlerine uygun şekilde gelişirse borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineledi.

Beklendiği gibi, BOJ kısa vadeli faiz oranlarını %0,5'te tuttu. Yönetim kurulu üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata bu karara karşı çıktı ve Eylül ayında olduğu gibi faiz oranlarını %0,75'e çıkarma önerilerini yineledi.

Enflasyon ve büyüme tahminlerini de açıklayan BOJ, çekirdek TÜFE'nin 2025 mali yılında %2,7, 2026 mali yılında %1,8 ve 2027 mali yılında %2,0 olarak kalmasını bekliyor; bu oranların önceki tahminlerle aynı olduğu ifade edildi.

Reel GSYH büyüme beklentileri ise 2025 mali yılı için %0,6'dan %0,7'ye yükseltilirken, 2026 mali yılı için %0,7 ve 2027 mali yılı için %1,0 tahminleri değişmedi.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, kararı açıklamak üzere TSİ 09:30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

