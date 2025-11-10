Japonya yeni mali hedefler için çalışmalara başlıyor

CANLI BORSA
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, kabinesine birkaç yılı kapsayan yeni bir mali hedef belirlenmesi konusunda çalışmalara başlaması talimatını Ocak ayında vereceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, mevcut birincil bütçe hedefini hemen terk etmeyeceklerini belirtti. Bu açıklamalar, Cuma günü yaptığı ve hükümetinin yıllık mali hedefi bırakarak bunun yerine birkaç yılı kapsayan bir hedef kullanacağına dair demeçlerinin ardından geldi.

Büyük harcamaların savunucusu olarak bilinen Takaichi'nin geçen haftaki açıklamaları, yıllık hedefi Japonya'nın uzun vadede mali düzenini sağlama kararlılığını göstermek için temel araç olarak kullanan geçmiş yönetimlerden büyük bir değişime işaret ediyor.

Haziran ayında belirlenen uzun vadeli mali planda hükümet, 2025-2026 mali yılları arasında bir noktada birincil bütçe fazlası vermeyi hedefleyeceğini açıklamıştı.

Takaichi, Cuma günü parlamentoda yaptığı konuşmada, yıllık birincil bütçe dengesini Japonya'nın mali konsolidasyon hedefi olarak kullanma fikrini bırakacağını söyledi. Bunun yerine hükümet, mali durumu düzeltme konusundaki ilerlemeyi "birkaç yıllık bir süreçte dengesine bakarak" kontrol edecek.

