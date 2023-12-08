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Japonya'da iflas eden şirket sayısı artıyor

Japonya’da iflas eden şirket sayısı üst üste 19'uncu ayında da yıllık bazda artışını sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 08:51

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 08:51

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artarak 773 olduğu belirtildi.

İflaslarda artış üst üste iki aydır yüzde 30 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Yılın ilk 11 ayında iflas davası sayısı 7 bin 691'e ulaştı ve 2019 yılından bu yana ilk kez Kasım ayı itibarıyla 7 bin 500 seviyesini aştı.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 632 oldu.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 31,5 azalarak 88,15 milyar yen seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 128,6 milyar yen seviyesindeydi.

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