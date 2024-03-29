CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da konut başlangıçları düşüyor

Japonya'da konut başlangıçları düşüyor

Japonya'da konut başlangıçlarında 9 aydır süren düşüş devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mart 2024 08:24

Son Güncelleme Tarihi 29 Mart 2024 08:24

Japonya'da konut başlangıçları Şubat ayında analistlerinin beklentilerinin üzerinde geriledi; Konut başlangıçları üst üste 9'uncu ayda da düşüş gösterdi.

Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 59 bin 162 adet oldu. Piyasa beklentisi yüzde 5,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Konut başlangıçları 2023 yılının sadece iki ayında yıllık bazda artış gösterirken, diğer tüm aylarda geriledi. Geçen yıl görülen bu olumsuz görünüm, bu yılın ilk iki ayında da devam etti. En son 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 3,5 artış gösteren konut başlangıçları, sonraki 9 ay boyunca düşüş yönünde seyir izledi.

Konut başlangıçları mevsimsel düzeltilmiş verilerle yıllık 802 binden 795 bine kadar geriledi.

Ülkedeki 50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 11,0 azaldı. İnşaat siparişlerinin tutarı geçen yıl Şubat ayında görülen 1,49 trilyon yen seviyesinden, geçen ay 1,32 trilyon yen seviyesine indi. Ancak siparişler yılın ilk ayında görülen 1,09 trilyon yen seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Japonya mali yılının başlangıçı olan 2023 yılının Nisan ayından 2024 yılı Şubat sonuna kadar toplam inşaat siparişleri 14,4 trilyon yen oldu.

İlginizi Çekebilir
Çin Avrupa pazarının %25’ini ele geçirecek Çin Avrupa pazarının %25'ini ele geçirecek 28 Mart 2024 08:50
ABD’nin kredi notu teyit edildi ABD'nin kredi notu teyit edildi 28 Mart 2024 08:48
Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor 28 Mart 2024 09:12
Yellen’den Çin açıklaması: ABD’deki üretimi sıkıştırıyor Yellen'den Çin açıklaması: ABD'deki üretimi sıkıştırıyor 28 Mart 2024 08:47
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 28 Mart 2024 13:15
SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı 28 Mart 2024 08:46
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 28 Mart 2024 10:04
İngiltere’nin otomobil üretimi art arda büyüyor İngiltere'nin otomobil üretimi art arda büyüyor 28 Mart 2024 08:42
S&P Global Japonya’nın kredi notunu teyit etti S&P Global Japonya'nın kredi notunu teyit etti 28 Mart 2024 08:42
Yabancılar Japon devlet tahvili sattılar Yabancılar Japon devlet tahvili sattılar 28 Mart 2024 08:39
Nikkei Endeksi yüzde 1’den fazla düştü Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü 28 Mart 2024 08:35
BlackRock CEO’su Fink: Ether ETF’leri mümkün BlackRock CEO'su Fink: Ether ETF'leri mümkün 28 Mart 2024 08:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,51
%0,2509
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,74
%-0,4261
EURO
994,78
%-0,5216
DOLAR
1.198,73
%19,8734
ALTIN
1.013,94
%1,3942
BORSA
1.119,09
%11,9093
EURO
1.120,25
%12,0249
DOLAR
1.269,83
%26,9825
ALTIN
989,16
%-1,084
BORSA
1.147,30
%14,73
EURO
1.131,19
%13,1193
DOLAR
2.145,33
%114,5332
ALTIN
1.816,79
%81,6793
BORSA
1.772,89
%77,2888
EURO
1.733,23
%73,3226
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler