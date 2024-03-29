Japonya'da konut başlangıçları düşüyor

Japonya'da konut başlangıçları Şubat ayında analistlerinin beklentilerinin üzerinde geriledi; Konut başlangıçları üst üste 9'uncu ayda da düşüş gösterdi.

Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 59 bin 162 adet oldu. Piyasa beklentisi yüzde 5,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Konut başlangıçları 2023 yılının sadece iki ayında yıllık bazda artış gösterirken, diğer tüm aylarda geriledi. Geçen yıl görülen bu olumsuz görünüm, bu yılın ilk iki ayında da devam etti. En son 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 3,5 artış gösteren konut başlangıçları, sonraki 9 ay boyunca düşüş yönünde seyir izledi.



Konut başlangıçları mevsimsel düzeltilmiş verilerle yıllık 802 binden 795 bine kadar geriledi.



Ülkedeki 50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 11,0 azaldı. İnşaat siparişlerinin tutarı geçen yıl Şubat ayında görülen 1,49 trilyon yen seviyesinden, geçen ay 1,32 trilyon yen seviyesine indi. Ancak siparişler yılın ilk ayında görülen 1,09 trilyon yen seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Japonya mali yılının başlangıçı olan 2023 yılının Nisan ayından 2024 yılı Şubat sonuna kadar toplam inşaat siparişleri 14,4 trilyon yen oldu.