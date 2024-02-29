Japonya'da konut başlangıçlarında düşüş sürüyor

Japonya'da konut başlangıçları 2024 yılının Ocak ayında analistlerinin beklentilerine yakın bir seviyede geriledi; Konut başlangıçları üst üste sekizinci ayda da düşüş gösterdi.

Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 58 bin 849 adet oldu. Piyasa beklentisi yüzde 7,7 düşüş olacağı yönündeydi.

Konut başlangıçları 2023 yılının sadece iki ayında yıllık bazda artış gösterirken, diğer tüm aylarda geriledi. Geçen yıl görülen bu olumsuz görünüm, bu yılın ilk ayında da devam etti. En son 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 3,5 artış gösteren konut başlangıçları, sonraki 8 ay boyunca eksi yönde seyir gösterdi.



Konut başlangıçları mevsimsel düzeltilmiş verilerle yıllık 814 binden 802 bine geriledi.



Ülkedeki 50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 9,1 arttı. İnşaat siparişlerinin tutarı 1,09 trilyon yen seviyesine çıktı. Ancak bu artış geçen yılın ilk ayındaki siparişlerin düşüklüğünden kaynaklandı. Siparişler bir önceki ay görülen 1,77 trilyon yen seviyesinin oldukça altında kaldı.