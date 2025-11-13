Japonya'da toptan fiyatlar ekimde arttı

Şirketlerin birbirlerine mal ve hizmet satarken uyguladığı fiyatları ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI), piyasa beklentisi olan yüzde 2,5'lik artışın üzerinde gerçekleşti.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi ise Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 geriledi. Bu, Eylül ayında revize edilen yüzde 1,1'lik düşüşün ardından geldi.

Toptan fiyat verileri, Japonya Merkez Bankası'nın para politikası belirlerken dikkate aldığı tüketici enflasyonunun öncü göstergeleri arasında yer alıyor.

Banka, geçen yıl on yıldır süren genişlemeci para politikasından çıkmış ve ocak ayında faiz oranını yüzde 0,5'e yükseltmişti. Bu adım, Japonya'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefini sürdürülebilir şekilde yakalayacağı görüşüne dayanıyordu.

Tüketici enflasyonu üç yılı aşkın süredir yüzde 2'nin üzerinde seyretse de, Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, fiyat artışlarının hammadde maliyetlerinden değil, güçlü iç talep kaynaklı olduğundan emin olmak için faiz artışlarında temkinli ilerlenmesi gerektiğini vurguluyor.