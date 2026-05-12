CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'dan döviz müdahalesi açıklaması: ABD ile koordinasyon içindeyiz

Japonya'dan döviz müdahalesi açıklaması: ABD ile koordinasyon içindeyiz

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Tokyo'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından iki ülkenin döviz politikalarında uyum içinde hareket ettikleri ifade edildi.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 10:12

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'deki Şi Cinping zirvesine katılmak üzere Tokyo'ya gitti.

Japon mevkidaşı Katayama ile bir araya gelen Bessent, döviz piyasalarındaki hareketliliği "sürekli ve güçlü" bir iletişimle takip ettiklerini vurguladı.

Görüşmenin en kritik çıktısı, geçen yılın Eylül ayında yayımlanan ortak bildiriye yapılan vurgu oldu. Katayama'nın, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında Eylül ayındaki anlaşmanın, döviz piyasasındaki aşırı volatiliteyi gidermek için "müdahaleyi" bir seçenek olarak açıkça sunduğu hatırlatıldı.
Katayama, "Bu konuda (müdahale noktasında) tam bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum" diyerek, Tokyo'nun piyasa hamleleri için

Bessent, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmeyi "pozitif" olarak nitelendirirken, ajandanın sadece dövizden ibaret olmadığını belirtti:
İki ülke arasında yeni bir yatırım anlaşması için zemin yoklandığı bildirilirken tedarik zinciri güvenliği kapsamında kritik mineraller konusunda ortak çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya 11 Mayıs 2026 10:55
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 11 Mayıs 2026 10:13
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 11 Mayıs 2026 10:03
Hindistan Başbakanı’ndan dikkat çeken çağrı: Bir yıl altın almayın Hindistan Başbakanı'ndan dikkat çeken çağrı: “Bir yıl altın almayın” 11 Mayıs 2026 09:51
Hindistan’dan yakıt tüketiminin sınırlandırılması ve yerli tüketim çağrısı Hindistan'dan yakıt tüketiminin sınırlandırılması ve yerli tüketim çağrısı 11 Mayıs 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 11 Mayıs 2026 09:32
Norveç’te çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde Norveç'te çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde 11 Mayıs 2026 09:30
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 11 Mayıs 2026 08:46
Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık 11 Mayıs 2026 08:29
Trump, Çin’i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! Trump, Çin'i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! 11 Mayıs 2026 07:49
Çin’de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi 11 Mayıs 2026 07:46
ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... 11 Mayıs 2026 07:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.141,3800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 15141,38 Yüksek 15141,38
Açılış
45,4057 Değişim 0,0661 Son veri saati:
Düşük 45,3341 Yüksek 45,4002
Açılış
53,3853 Değişim 0,1599 Son veri saati:
Düşük 53,3638 Yüksek 53,5237
Açılış
6.854,0680 Değişim 113,860 Son veri saati:
Düşük 6852,754 Yüksek 6966,614
Açılış
122,4155 Değişim 5,0091 Son veri saati:
Düşük 122,3133 Yüksek 127,3224
Açılış
BİST En Aktif Hisseler