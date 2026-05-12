Japonya'dan döviz müdahalesi açıklaması: ABD ile koordinasyon içindeyiz

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'deki Şi Cinping zirvesine katılmak üzere Tokyo'ya gitti.

Japon mevkidaşı Katayama ile bir araya gelen Bessent, döviz piyasalarındaki hareketliliği "sürekli ve güçlü" bir iletişimle takip ettiklerini vurguladı.

Görüşmenin en kritik çıktısı, geçen yılın Eylül ayında yayımlanan ortak bildiriye yapılan vurgu oldu. Katayama'nın, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında Eylül ayındaki anlaşmanın, döviz piyasasındaki aşırı volatiliteyi gidermek için "müdahaleyi" bir seçenek olarak açıkça sunduğu hatırlatıldı.

Katayama, "Bu konuda (müdahale noktasında) tam bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum" diyerek, Tokyo'nun piyasa hamleleri için

Bessent, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmeyi "pozitif" olarak nitelendirirken, ajandanın sadece dövizden ibaret olmadığını belirtti:

İki ülke arasında yeni bir yatırım anlaşması için zemin yoklandığı bildirilirken tedarik zinciri güvenliği kapsamında kritik mineraller konusunda ortak çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.