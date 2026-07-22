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Japonya'nın ihracatı Haziran'da arttı: Kasım 2022'den bu yana en güçlü yükseliş!

Japonya'nın ihracatı, yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik güçlü küresel talep ve zayıf yenin sağladığı avantajla haziran ayında yıllık bazda yüzde 19,3 artış göstererek Kasım 2022'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetti.

Japonya’nın ihracatı Haziran’da arttı: Kasım 2022’den bu yana en güçlü yükseliş!

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2026 09:13

Açıklanan veri, ekonomistlerin yüzde 18,6 seviyesindeki beklentisini geride bırakırken, mayıs ayında kaydedilen yüzde 16,8'lik artışın da üzerine çıktı.

Bölgesel bazda en güçlü performans Asya pazarında görüldü. Asya ülkelerine yapılan ihracat yüzde 22,7 artarken, Tayvan'a yönelik sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 46,4 yükseldi. Japonya'nın en büyük ticaret ortağı Çin'e ihracat yüzde 17,6, ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 13 arttı.

İhracattaki yükselişte özellikle yarı iletken sektörünün etkisi öne çıktı. Yapay zekâ yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik talep artarken, Tokyo Electron, Renesas Electronics ve Advantest gibi Japon teknoloji şirketlerinin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 50 ila yüzde 93 arasında değer kazandı. Haziran ayında yarı iletken sevkiyatları ise yıllık bazda yüzde 53,8 arttı.

Buna karşın ihracat gelirlerinde görülen güçlü yükselişe rağmen, ihracat hacmindeki artış yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı. Bu durum, değer bazındaki yükselişte kur etkisi ve yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin önemli rol oynadığını gösterdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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