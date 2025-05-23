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Japonya'nın müzakere heyeti ABD'yi ziyaret edecek

Japonya'nın gümrük vergisi müzakere heyeti bir sonraki toplantı için 30 Mayıs civarında ABD'yi ziyaret edecek.

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2025 08:55

Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2025 08:58

Japonya'nın en üst düzey gümrük vergisi müzakerecisi Ryosei Akazawa, bu hafta sonu yapılacak ziyaretten sadece bir hafta sonra, 30 Mayıs'ta dördüncü tur ticaret görüşmeleri için yeniden ABD'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

Kaynaklar, önümüzdeki hafta yapılacak ziyaret sırasında Akazawa'nın ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmeyi hedeflediğini ve Bessent'in bu hafta sonu Akazawa, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in katılacağı üçüncü tur görüşmelere katılamayacağını söyledi.

Ekonomik Canlandırma Bakanı Akazawa Washington'a hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, "ABD gümrük vergilerinin kaldırılmasını güçlü bir şekilde talep ettiğimiz yönündeki tutumumuz değişmedi, ancak bir anlaşmaya varmalıyız. Bir anlaşma karşılıklı 'kazan-kazan' ya da kabul edilebilir şartlar gerektirir, bu nedenle ABD tarafının önerilerini ve bakış açılarını iyice değerlendirdikten sonra ortak bir zemin bulmayı hedefliyoruz" dedi.

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