Fitch Ratings'ten Çin ekonomisi için uyarı

Fitch Ratings, Çin'in yakın dönemde açıkladığı hedefe yönelik finansal önlemlerin piyasa likiditesine sınırlı destek sağlayacağını ve kısa vadeli yeniden finansman baskılarını hafifleteceğini, ancak gayrimenkul talebinde kalıcı bir toparlanma sağlamasının beklenmediğini açıkladı.

Raporda, belirli sektörler için yeniden kredi kotasının artırılması ve ticari gayrimenkulde (CRE) asgari peşinat oranının yüzde 50'den yüzde 30'a düşürülmesinin, geniş çaplı bir kredi genişlemesinden ziyade kademeli ve seçici bir gevşeme politikasının sürdüğünü ortaya koyduğu ifade edildi. Çin Merkez Bankası'nın yeniden kredi verme faizini 25 baz puan indirmesi de bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu adımların mikro ve küçük işletmeler, özel sektör ve seçili gayrimenkul segmentlerindeki finansman baskısını hafifletmesi hedefleniyor; ancak toplam kredi talebini canlandırma etkisinin belirsiz olduğu vurgulandı. Fitch, toplam kredi büyümesinin 2026'da yüzde 6,5'e yavaşlayacağını ve bankaların agresif genişleme yerine temkinli kredi tahsisini sürdüreceğini öngörüyor.

Ticari gayrimenkulde peşinat indiriminin işlemlerde sınırlı bir artış sağlayacağı öngörülüyor. Daha düşük giriş maliyeti, birinci kademe ve güçlü ikinci kademe şehirlerdeki küçük ölçekli ticari mülkleri destekleyebilir; ancak Fitch, temel sorunun satın alma gücünden çok mülk değerleri ve getirilerine olan güven eksikliği olduğunu belirtiyor.

Raporda ayrıca banka dışı finansal kuruluşların tahvil piyasasındaki artan rolüne dikkat çekilerek, kaldıraçlı yatırım stratejilerinin piyasa koşulları değiştiğinde ani geri çekilme riskini artırabileceği ifade edildi. 2025'te sabit getirili menkul kıymet ihracının yüzde 12 artması beklenirken, yerel yönetim tahvili arzının 2026 boyunca güçlü seyrini koruyacağı öngörülüyor.