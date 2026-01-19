Alüminyum üretiminde rekor!

CANLI BORSA
Çin’in alüminyum üretimi, geçen yıl ülkenin kapasite sınırlarını aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Resmi verilere göre, yıllık üretim %2,4 artışla 45,02 milyon tona yükseldi.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2026 09:37

Çin'in alüminyum üretimi, geçen yıl ülkenin kapasite sınırlarını aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Resmi verilere göre, yıllık üretim %2,4 artışla 45,02 milyon tona yükseldi. Sadece Aralık ayında ise üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla %3 artış göstererek 3,87 milyon metrik ton olarak gerçekleşti.

ÇELİK ÜRETİMİ

Buna karşın, en yaygın kullanılan diğer metal olan çelik üretimi, yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık çelik üretimi %4,4 düşüşle 961 milyon tona indi ve bu rakam, 2019'dan bu yana ilk kez 1 milyar ton sınırının altına düşmüş oldu. Aralık ayında çelik üretimi ise 68,2 milyon ton ile son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

DEMİR DIŞI METALLER

Öte yandan, bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel gibi on demir dışı metalin toplam üretimi Aralık ayında %4,9 artışla 7,21 milyon metrik ton olarak kaydedildi. Bu metallerin yıllık toplam üretimi ise %3,9 artışla 81,75 milyon tona ulaştı.

