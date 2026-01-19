Çin ekonomisi yüzde 5 büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2025 döneminde 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

Ülke ekonomisi yüzde 5 büyüme kaydederken, hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakaladı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin GSYH'si ilk kez 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

Çin ekonomisi 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3, 2023'te yüzde 5,2 ve 2024'te yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

Çin ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşe ek olarak ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizliklerin baskı oluşturduğu bir yılda büyüme hedefini yakalamayı başardı.

ÜRETİM VE TÜKETİM ARTARKEN YATIRIMLAR GERİLEDİ

UİB verilerine göre, 2025'te sanayi üretimi yüzde 5,9, hizmet arzı yüzde 5,4, tüketim ve iç talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,7 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2025'te önceki yıla göre yüzde 3,8 azaldı.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları, önceki yıla göre yüzde 17,2 azaldı.

İç ekonomik göstergelerin istikrarsız seyrettiği bir yılda büyüme hedefinin yakalanmasında ülkenin dış ticaretteki güçlü performansı etkili oldu. Çin'in dış ticaret fazlası 2025'te 1,19 trilyon dolara ulaşırken ilk kez bir yılda 1 trilyon doları aşmıştı.

4. ÇEYREKTEKİ BÜYÜME YÜZDE 4,5 OLDU

2025'ün son çeyreğindeki hasıla artışı yıllık bazda yüzde 4,5 olurken üçüncü çeyrekteki yüzde 4,8'lik artışa kıyasla yavaşladı. Çeyrekteki büyüme, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sanayide kapasite kullanım oranı, 2025 sonunda önceki yıla göre 1,3 puanlık düşüşle yüzde 74,9 oldu.

İşsizlik oranı 2025 sonunda 5,2 olurken, 2024 yılı sonuna kıyasla 0,1 puan arttı.

Kişi başına harcanabilir reel gelir, 2025'te önceki yıla göre yüzde 5 yükseldi. Kentlerde yaşayanların reel geliri yüzde 4,3, kırsalda yaşayanlarınki ise yüzde 6 artış kaydetti.