Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek

Görev için yarışan altı aday farklı para politikası geçmişlerine ve ülkelere sahip. Portekiz'den Mario Centeno yumuşak, Finlandiya'dan Olli Rehn merkezci, Hırvatistan'dan Boris Vujcic, Estonya'dan Madis Muller ve Letonya'dan Martins Kazaks ise şahin görüşlü olarak nitelendiriliyor. Bu beş isim mevcut veya eski merkez bankası başkanları. Altıncı aday ise Litvanya'nın eski maliye bakanı Rimantas Sadzius.

Doğu Avrupa'dan henüz hiçbir isim AMB'nin üst yönetiminde yer almadı. Bu durum, Baltık ülkelerinin maliye bakanlarının Euro Bölgesi'ndeki mevkidaşlarına gönderdikleri mektupta da dile getirildi. Estonya'dan Muller, Rehn'in öne çıkan aday olabileceğini kabul ederken, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi ve para işleri komitesi gayriresmî görüşmeler sonrası Kazaks ve Centeno'yu tercih etti.

Haziran ayında Luis de Guindos'un yerine geçmeyi hedefleyen tüm adayların ortak özelliği küçük ülkelerden gelmeleri. Bu durum, 2027 Kasım'ında boşalacak ECB başkanlığı için büyük üye ülkeler arasında olası bir rekabetin önünü açıyor.

Bu atamalar, önümüzdeki yıl boşalacak iki görev daha içeren İcra Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasının bir parçası.