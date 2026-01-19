CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek

Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek

Euro Bölgesi maliye bakanları bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bir sonraki başkan yardımcısını seçecek.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2026 09:41

Görev için yarışan altı aday farklı para politikası geçmişlerine ve ülkelere sahip. Portekiz'den Mario Centeno yumuşak, Finlandiya'dan Olli Rehn merkezci, Hırvatistan'dan Boris Vujcic, Estonya'dan Madis Muller ve Letonya'dan Martins Kazaks ise şahin görüşlü olarak nitelendiriliyor. Bu beş isim mevcut veya eski merkez bankası başkanları. Altıncı aday ise Litvanya'nın eski maliye bakanı Rimantas Sadzius.

Doğu Avrupa'dan henüz hiçbir isim AMB'nin üst yönetiminde yer almadı. Bu durum, Baltık ülkelerinin maliye bakanlarının Euro Bölgesi'ndeki mevkidaşlarına gönderdikleri mektupta da dile getirildi. Estonya'dan Muller, Rehn'in öne çıkan aday olabileceğini kabul ederken, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi ve para işleri komitesi gayriresmî görüşmeler sonrası Kazaks ve Centeno'yu tercih etti.

Haziran ayında Luis de Guindos'un yerine geçmeyi hedefleyen tüm adayların ortak özelliği küçük ülkelerden gelmeleri. Bu durum, 2027 Kasım'ında boşalacak ECB başkanlığı için büyük üye ülkeler arasında olası bir rekabetin önünü açıyor.

Bu atamalar, önümüzdeki yıl boşalacak iki görev daha içeren İcra Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasının bir parçası.

İlginizi Çekebilir
Borsa İstanbul güne rekorla başladı Borsa İstanbul güne rekorla başladı 16 Ocak 2026 10:01
Fitch Ratings: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir Fitch Ratings: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir 16 Ocak 2026 09:48
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 16 Ocak 2026 09:11
Japonya Maliye Bakanı’ndan yen uyarısı! Japonya Maliye Bakanı'ndan yen uyarısı! 16 Ocak 2026 09:07
Venezuela’dan petrol sektörüne yabancı yatırım çağrısı Venezuela’dan petrol sektörüne yabancı yatırım çağrısı 16 Ocak 2026 08:51
ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı 16 Ocak 2026 08:44
Venezuela ekonomisi 2025’te büyüdü Venezuela ekonomisi 2025'te büyüdü 16 Ocak 2026 08:36
Petrolde Trump etkisi: Fiyatlar geriledi Petrolde Trump etkisi: Fiyatlar geriledi 15 Ocak 2026 14:25
Euro Bölgesi kasım ayında dış ticaret fazlası verdi Euro Bölgesi kasım ayında dış ticaret fazlası verdi 15 Ocak 2026 14:20
Ericsson İsveç’te 1600 kişiyi işten çıkaracak Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak 15 Ocak 2026 13:47
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı 15 Ocak 2026 13:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Ocak 2026 13:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.668,5200 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12668,52 Yüksek 12668,52
Açılış
43,2808 Değişim 0,0215 Son veri saati:
Düşük 43,2574 Yüksek 43,2789
Açılış
50,3817 Değişim 0,2517 Son veri saati:
Düşük 50,1436 Yüksek 50,3953
Açılış
6.499,4320 Değişim 141,788 Son veri saati:
Düşük 6385,359 Yüksek 6527,147
Açılış
129,9670 Değişim 6,0911 Son veri saati:
Düşük 124,8979 Yüksek 130,989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler