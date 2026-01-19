Brent petrolün varili 63,97 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 63,97 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2026 09:28

Cuma günü 64,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,13 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalarak 63,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısını, diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkilerinin ardından durdurduğuna yönelik haber akışı etkili oldu.

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, geçen hafta salı günü Beyaz Saray'da yapılan İran toplantısından önce bu ülkeye yönelik saldırı emri vermeye hazırdı.

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li bir yetkili, durumun ciddiyetini anlatarak, "Gerçekten çok yakındı. Ordu çok hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdı. Ancak o emir hiç gelmedi." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, piyasalarda İran kaynaklı devam eden arz endişelerini bastırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, ABD'de piyasalar bugün "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olacak. Yatırımcılar, ABD'nin Venezuela'nın petrol sektörünü yöneteceğini söylemesinin ardından, Venezuela'daki petrol sahalarına yönelik planları da yakından izlemeye devam ediyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD'nin, Venezuela'daki petrol üretimi için Chevron'a genişletilmiş bir lisans vermek için en hızlı şekilde hareket ettiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise küresel piyasadaki petrol arz fazlası nedeniyle jeopolitik petrol risk priminin sınırlı kalmasının beklendiğini, bunun İran ve Venezuela'daki üretim belirsizliğini telafi edebileceğini bildirdi.

Açıklamada, İran'da olası kesintilerin, arz fazlası bulunan küresel piyasa tarafından absorbe edilebileceğine işaret edilirken, Venezuela'da potansiyel arz artışlarının kısa vadede sınırlı kalmasının muhtemel olduğu, uzun vadede ise anlamlı bir artışın oldukça zorlayıcı olacağı vurgulandı.

Brent petrolde teknik olarak 64,28 dolar direnç, 63,86 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

