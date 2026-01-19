Asya borsaları Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası karışık seyrediyor

Jeopolitik riskler, ticari gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler küresel piyasalarda yeni haftada risk algısının artmasına neden oldu.

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini belirtti.

Bu ülkelere getirilen yüzde 10 gümrük vergisinin1 Şubat'tan itibaren uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Gümrük vergisi tarifelerine ilişkin risklerin yeniden ortaya çıkmasının yapay zeka ve teknoloji hisseleri öncülüğünde rekor seviyeleri gören borsalar için yeni bir sınav olabileceği öngörülüyor.

Asya tarafında da artan küresel risk algısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ÇİN'DE OLUMLU BÜYÜME VERİLERİ RİSK ALGISINI AZALTTI

Çin ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşe ek olarak ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizliklere karşın 2025'te yüzde 5 büyüdü.

Söz konusu büyüme verileri gelecek döneme ilişkin iyimserlikleri artırırken piyasalarda etkisini gösteren risk algısını sınırlı da olsa azalttı.

Ülkede aralık ayına ilişkin perakende satışlar yıllık yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kalırken sanayi üretimi yüzde 5,2 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

TAKAİÇİ'DEN GENEL SEÇİM AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Japonya piyasaları ise siyasetin gölgesinde kalmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 8 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçime dair bugün açıklama yapması bekleniyor.

Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,58'le, 40 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90'la tüm zamanların, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,25'le, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 3,25'le 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ayrıca, Japonya'da kasım ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 2,2 azaldı.

Öte yandan, yapay zeka yatırımlarının verimli bir şekilde devam edeceğine ilişkin iyimserlikle Güney Kore'de Kospi endeksi 4.907,38 puanla rekor seviyeyi gördü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 53.605 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artışla 4.904 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 4.108 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 kayıpla 26.563 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 azalışla 83.081 puan seviyesinde bulunuyor.