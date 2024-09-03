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JPMorgan: Çin'de konut piyasası çöküşü sona ermedi

JPMorgan, Çin'deki konut piyasası çöküşünün hala sona ermediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 03 Eylül 2024 08:48

JPMorgan'ın baş Çin ekonomisti Haibin Zhu, Çin'in sorunlu konut piyasasında çöküşün henüz sona ermediğini söyledi.

CNBC'ye konuyan Haubin Zhu, "konut piyasasındaki çöküş henüz sona ermedi" dedi ve konut fiyatlarının en erken 2025 yılına kadar istikrara kavuşmayacağını savundu.

JPMorgan'dan Zhu'ya göre mortgage refinansman önlemi de yeni konut talebini artırmak için çok az şey yapacak.

"Mortgage refinansman politikası gerçekleşse bile, konut piyasasını canlandıracak bir politika değil" diyen Zhu, politikanın "yeni konut talebiyle hiçbir ilgisi olmadığını, esas olarak mevcut ev sahiplerine fayda sağlayacağını" sözlerine ekledi.

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