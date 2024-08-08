CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

JPMorgan'dan Fed öngörüsü : Şüpheliyim

JPMorgan Chase & Co. İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, enflasyonun Fed'in %2 hedefine döneceği konusunda şüpheli olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 08 Ağustos 2024 08:41

JPMorgan Chase & Co. İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2 hedefine döneceğine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Dimon, Kansas City'den CNBC'ye verdiği röportajda, jeopolitik ve niceliksel sıkılaştırma gibi faktörlere bağlı olarak hala çok fazla ekonomik belirsizlik olduğunu belirtti.

Dimon, Fed'in muhtemelen yakında faiz oranlarını düşüreceğini belirterek, "Bunu diğer insanlar kadar önemsemiyorum." dedi.

JPMorgan İcra Kurulu Başkanı, bir yıldan uzun süredir enflasyonun yatırımcıların beklediğinden daha yapışkan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

18 yıldır JPMorgan'ın tepe noktasında bulunan Dimon, "Sonunda ayrılmam gerekecek, bunu biliyorum. Bir veya iki yıl başkanlık yapabilirim. Şirketten ayrılmadan önce daha gidecek bir zamanım var." dedi.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs Ceo’su Solomon: Sonbaharda Fed’den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz Goldman Sachs Ceo'su Solomon: Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz 07 Ağustos 2024 09:37
Çin’in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı Çin'in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı 07 Ağustos 2024 09:33
Japonya’nın döviz rezervleri son 4 aydır düşüyor Japonya'nın döviz rezervleri son 4 aydır düşüyor 07 Ağustos 2024 09:31
API petrol stoklarında 5 haftalık düşüş sonlandı API petrol stoklarında 5 haftalık düşüş sonlandı 07 Ağustos 2024 09:26
EIA ABD ham petrol talebi için 2024 tahminini yükseltti EIA ABD ham petrol talebi için 2024 tahminini yükseltti 07 Ağustos 2024 08:39
Yeni Zelanda’da işsizlik oranında artış faiz indiriminin yolunu açtı Yeni Zelanda'da işsizlik oranında artış faiz indiriminin yolunu açtı 07 Ağustos 2024 08:37
UBS: TCMB’nin 3. çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz UBS: TCMB'nin 3. çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz 06 Ağustos 2024 16:40
BofA: TCMB’nin kararı verilere bağlı olacak BofA: TCMB'nin kararı verilere bağlı olacak 06 Ağustos 2024 16:31
ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı 06 Ağustos 2024 16:09
Morgan Stanley’den TCMB değerlendirmesi Morgan Stanley'den TCMB değerlendirmesi 06 Ağustos 2024 14:46
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar düştü Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü 06 Ağustos 2024 12:41
Almanya’da fabrika siparişleri haziranda arttı Almanya'da fabrika siparişleri haziranda arttı 06 Ağustos 2024 12:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler