CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi JPMorgan'ın altın teslimatı endişeleri artırıyor

JPMorgan'ın altın teslimatı endişeleri artırıyor

JPMorgan'ın 4 milyar dolarlık külçe altın teslimatı, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ticareti yeniden şekillendireceği endişelerini artırıyor.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 09:19

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 09:20

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Donald Trump'ın Cumartesi günü için planlanan ticareti dengeleyici gümrük vergisi hamlelerinin beklenen tırmanışından önce, bu ay New York'a 4 milyar dolarlık külçe altın teslim etmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük külçe altın satıcısı olan ABD'li banka, Şubat ayında sona erecek kontratlar karşılığında 30 milyon troy ons ya da 1.875 milyon libre ağırlığındaki ağır hammaddeyi teslim edeceğini söyledi.

Bloomberg'e göre teslimat, altın fiyatının ons başına 2,813 dolara yükseldiği ve teslimat bildirimlerinin 1994'e kadar uzanan borsa verilerinde şimdiye kadarki en büyük ikinci bildirim olduğu bir dönemde gerçekleşti. Yayın organı ayrıca gümrük vergisi savaşı korkularının, maliyetleri haklı çıkarmak için çok ucuz ve hacimli olduğu düşünüldüğünden genellikle gemiyle taşınan bir emtia olan gümüşü ABD'ye uçurmayı karlı hale getirdiğini bildirdi.

Altın sevkiyatı, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin küresel ticareti yeniden şekillendirdiğine dair bir dizi sinyalden yalnızca biri ve bu tehditlerin ABD'deki enflasyonu daha da kötüleştirebileceğinden ve müttefiklerin sabrını sınayabileceğinden endişe ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da işsizlik arttı Almanya'da işsizlik arttı 31 Ocak 2025 12:38
Tokyo’da çekirdek enflasyon 1 yılın zirvesinde Tokyo'da çekirdek enflasyon 1 yılın zirvesinde 31 Ocak 2025 12:36
ECB faiz oranlarını beşinci kez düşürdü ECB faiz oranlarını beşinci kez düşürdü 30 Ocak 2025 17:11
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 30 Ocak 2025 17:05
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 30 Ocak 2025 15:47
Yabancılar 345,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 345,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı 30 Ocak 2025 15:09
Rusya ekonomisi 2024’te yüzde 4 büyüdü Rusya ekonomisi 2024'te yüzde 4 büyüdü 30 Ocak 2025 14:41
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı 2024 Aralık’ta arttı Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı 30 Ocak 2025 14:37
Alman ekonomisi beklenenden daha fazla küçüldü Alman ekonomisi beklenenden daha fazla küçüldü 30 Ocak 2025 14:18
Euro Bölgesi ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde büyümedi Euro Bölgesi ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde büyümedi 30 Ocak 2025 14:16
Deutsche Bank’ın 2024 karı beklentilerin altında kaldı Deutsche Bank'ın 2024 karı beklentilerin altında kaldı 30 Ocak 2025 12:52
Fransa ekonomisi siyasi kriz nedeniyle son çeyrekte geriledi Fransa ekonomisi siyasi kriz nedeniyle son çeyrekte geriledi 30 Ocak 2025 11:21
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler