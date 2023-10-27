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Kazakistan'ın kredi not görünümünü iyileştirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kazakistan ekonomisinin olumlu bir görünüme sahip olduğunu belirterek, kredi not görünümünü durağandan pozitife yükseltti.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 15:26

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 15:26

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kazakistan'ın ekonomik görünümüne ilişkin rapor yayınladı. Buna göre, Kazakistan'ın notu Baa2 olarak korunurken, not görünümü durağandan pozitife yükseltildi.

Raporda, Kazakistan ekonomisinde devam eden yapısal gelişim ve ekonominin çeşitliliğini güçlendirme çabalarının Moody's'in bu kararında etkili olduğu kaydedilerek, ülkenin bölgede ulaşım konusunda bir köprü görevi görmesinin ekonomiyi güçlendirdiği aktarıldı.

Ülkenin güçlü mali yapısı, düşük borçluluğu ve yüksek rezervlerinin önemine dikkat çekilen raporda, Kazakistan'da devam eden reform süreci ve kurumsallaşmanın da söz konusu karara pozitif etki yaptığı ifade edildi.

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