Konut alımı için yabancılar o şehirlere akın etti! 40 milyar TL'yi aştı: İstanbul zirvede

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi verilerine göre son bir yıl içinde yabancılar son bir yıl içinde 68 binin üzerinde taşınmaz satın alırken, yabancıların hem yatırım hem de yerleşim amaçlı tecih ettiği şehirler de belli oldu.

YABANCILAR EN ÇOK 3 BÜYÜK ŞEHRE EK OLARAK SAHİL KASABALARINI TERCİH ETTİ Yabancıların tercihi hem yatırım hem yerleşim için İstanbul, İzmir, Ankara'nın yanı sıra küçük sahil kasabaları, otantik kültür bölgeleri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, yabancıların ilgi odağındaki Mardin, Kilis, Hatay'da imarlı alanın yüzde 10'u aşması nedeniyle mülk satışı yasak olduğunu belirterek, "Bu üç ilin tamamı, kamu yararı ve ülke güvenliği açısından Bakanlar Kurulu kararıyla yabancıların taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edemeyecekleri alan olarak belirlenmiştir" dedi.





İSTANBUL ZİRVEDE, ANTALYA TAKİPTE



Yabancılara konut satışı geçen yıl 68 bin 600 bin adetle rekor kırarken, bu yıl 70 bine ulaşılması hedefleniyor. Geçen yıl önceki yıla göre yabancılara konut satışı yüzde 43.5 artış gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, yabancılara mülk satışına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre Kasım 2020 ile Kasım 2021 arasında yabancıların en çok konut aldığı il 29 binle İstanbul oldu. İstanbul'u 12 bine yakın satışla Antalya, 3 bin 464 ile Ankara, 2 bin 256 ile Mersin, bin 829'la Yalova, bin 666 bursa, bin 321'le İzmir izledi. Trabzon da 900'e yakın satışla en çok konut satılan iller arasında yer aldı.





HATAY, KİLİS, MARDİN'DE SATIŞ YASAK



Bakan Kurum, Türk vatandaşı olmayan Süryani, Ermeni, Rumların Hatay, Kilis, Mardin'de mülk satın alamadığına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Bakan Kurum, "Bu illerin tamamı kamu yararı ve ülke güvenliği açısından Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararı ile yabancıların taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan olarak belirlenmiştir. Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmış olup; bu illerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes herhangi bir renk, dil, ırk ayırımı olmadan taşınmaz edinebilmektedir. Ülkemizde yabancı gerçek kişilerin edinimleri ile ilgili uygulanan mevzuatta belirgin bir ırk, ya da dini cemaat ayrımı gözetilmemektedir. Tapu Kanunu kapsamında belirlenen ülkeler, ülkemizden taşınmaz edinebilmektedir."





ALIM SATIM DEĞERİ 40 MİLYAR



Geçen yıl yabancıların satın aldığı taşınmazların 64 bin 500'ü konut, geriye kalanı da arsa, arazi, bahçe oluşturdu. Tapudaki alım satım değeri de 40 milyar liraya ulaştı. En fazla taşınmaz edinen ülkelerin başında İran, Irak, Rusya, İngiltere geliyor. Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris, Fethiye yerleşim açısından en çok ilgi gören bölgeler arasında yer alıyor.