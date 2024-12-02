Kripto para piyasasında XRP rüzgarı

XRP, ABD'de SEC ile yaşadığı hukuki mücadelelerin etkisiyle bir ara 0,1037 dolara kadar geriledi. SEC ile mücadelesinde elde ettiği kazanımlar ve Trump'ın Başkan seçilmesiyle birlikte hızla değer kazanıyor.

REKOR SEVİYEDE ARTTI

XRP fiyatı son 24 saatte yüzde 27,9 arttı ve fiyat 2,42 dolara geldi. Piyasa değeri 138 milyar dolara ulaştı. CoinGecko verilerine göre XRP bu piyasa fiyatı ile Tether ve Solana'yı geride bırakarak Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü büyük kripto haline geldi.

Tether'in piyasa değeri 134 milyar dolar ve Solana'nın 108,44 milyar dolar.