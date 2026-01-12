CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı

Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı

Küresel akıllı telefon sevkiyatları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artış gösterdi. Counterpoint Research'ün verilere göre; söz konusu büyüme gelişmekte olan pazarlardaki daha güçlü talep ve ekonomik momentum tarafından desteklendi.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 11:03

Akıllı telefon pazarını yüzde 20'lik payla lider olarak Apple yönetti. Counterpoint analisti Varun Mishra, bu performansın gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki sağlam talep ve iPhone 17 serisinin güçlü satışları tarafından desteklendiğini ifade etti.

Üreticilerin, olası gümrük tarifelerinin önüne geçmek için sevkiyatları yılın başlarında öne çektiği, ancak bu etkinin 2025 ilerledikçe azaldığı ve yılın ikinci yarısındaki hacimleri büyük ölçüde etkilemediği belirtildi.

Samsung, yüzde 19'luk payla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı taleple desteklenen yüzde 13'lük payla üçüncü oldu.

Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, çip üreticilerinin akıllı telefonlardan ziyade yapay zeka veri merkezlerine öncelik vermesinden dolayı, küresel akıllı telefon pazarının 2026 yılında çip kıtlığı ve yükselen bileşen maliyetleri sebebiyle yumuşamasının beklendiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar kasımda arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı 09 Ocak 2026 14:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 09 Ocak 2026 13:29
Küresel gıda fiyatları aralık ayında geriledi Küresel gıda fiyatları aralık ayında geriledi 09 Ocak 2026 13:18
Almanya’da ihracat geriledi, ithalat arttı Almanya’da ihracat geriledi, ithalat arttı 09 Ocak 2026 10:37
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 09 Ocak 2026 10:10
Brent petrolün varili 62,23 dolar Brent petrolün varili 62,23 dolar 09 Ocak 2026 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 10:02
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 09:41
İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini 09 Ocak 2026 09:39
ABD Kongre Bütçe Ofisi’nden Fed için faiz öngörüsü ABD Kongre Bütçe Ofisi'nden Fed için faiz öngörüsü 09 Ocak 2026 09:33
Fitch Ratings’ten ABD için büyüme tahmini Fitch Ratings'ten ABD için büyüme tahmini 09 Ocak 2026 09:27
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 09 Ocak 2026 09:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.322,9900 Değişim 121,92 Son veri saati:
Düşük 12228,02 Yüksek 12349,94
Açılış
43,14 Değişim 0,0332 Son veri saati:
Düşük 43,123 Yüksek 43,1562
Açılış
50,4533 Değişim 0,3108 Son veri saati:
Düşük 50,1496 Yüksek 50,4604
Açılış
6.359,5350 Değişim 131,474 Son veri saati:
Düşük 6251,426 Yüksek 6382,9
Açılış
116,5046 Değişim 6,7214 Son veri saati:
Düşük 110,6953 Yüksek 117,4167
Açılış
BİST En Aktif Hisseler