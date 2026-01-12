Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı

Akıllı telefon pazarını yüzde 20'lik payla lider olarak Apple yönetti. Counterpoint analisti Varun Mishra, bu performansın gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki sağlam talep ve iPhone 17 serisinin güçlü satışları tarafından desteklendiğini ifade etti.

Üreticilerin, olası gümrük tarifelerinin önüne geçmek için sevkiyatları yılın başlarında öne çektiği, ancak bu etkinin 2025 ilerledikçe azaldığı ve yılın ikinci yarısındaki hacimleri büyük ölçüde etkilemediği belirtildi.

Samsung, yüzde 19'luk payla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı taleple desteklenen yüzde 13'lük payla üçüncü oldu.

Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, çip üreticilerinin akıllı telefonlardan ziyade yapay zeka veri merkezlerine öncelik vermesinden dolayı, küresel akıllı telefon pazarının 2026 yılında çip kıtlığı ve yükselen bileşen maliyetleri sebebiyle yumuşamasının beklendiğini belirtti.