Küresel gelişmeler ülkelerin büyüme verilerine yansıdı

Bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla G20 ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin büyüme oranlarını derlendi.

Verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında Asya ülkeleri ilk sıradaki yerini korudu. Buna göre en büyük 20 ekonomi arasında en hızlı büyümeyi yüzde 6,7 ile Hindistan gösterdi.

Bu ülkeyi yüzde 5,05'lik büyüme oranıyla Endonezya takip etti. Çin ekonomisi ise söz konusu dönemde yüzde 4,7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. Ukrayna ile savaşı devam eden Rusya'da ise yüzde 4'lük büyüme dikkati çekti.

ABD, yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 büyümeyle 5'inci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 2,9'ar oranla Singapur ve İspanya takip etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye de büyümesini sürdüren ülkeler arasında yerini aldı. Yılın ikinci çeyreğindeki yıllık yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla Türkiye, çevresindeki savaş ve çatışma bölgelerine karşın 16 çeyrektir büyüme trendini sürdürdü. Türkiye listede 8'inci sırada yer aldı.

Ayrıca, listede Güney Kore yüzde 2,3 ile 9'uncu, Meksika yüzde 2,1 ile 10'uncu oldu.

Bu yılın nisan-haziran döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0,8, Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,6 büyümeyle rota arayışını sürdürdü. AB'nin lokomotif ülkelerinden Almanya ekonomisinin büyüme oranı yüzde sıfırda kaldı.

G20 ülkeleri arasında ekonomisi küçülen tek ülke ise Suudi Arabistan oldu. Bu ülkenin ekonomisi yüzde 0,4 daraldı.

İSRAİL EKONOMİSİ KÜÇÜLMEYE DEVAM ETTİ

Verisi açıklanan OECD üye ülkeleri arasında ekonomisi en çok büyüyen ülke yüzde 4,2 ile Norveç oldu. Bu ülkeyi yüzde 3,2 ile Polonya, yüzde 3,1 ile ABD, yüzde 2,9 ile İspanya takip etti.

Enflasyonla mücadele ve dengeli büyüme politikasına devam eden Türkiye yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla Danimarka ile 5'inci sırada yer aldı.

OECD ülkeleri arasında ekonomisi en çok daralan ülke yüzde 1,4 ile İrlanda oldu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarına devam eden ve savaşı başka bölgelere yayan İsrail'in ekonomisindeki küçülme devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,24 küçülen İsrail ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 1,35 daraldı.

Ayrıca, bu dönemde Finlandiya ekonomisi yüzde 1,2, Estonya ekonomisi yüzde 1 ve İzlanda ekonomisi yüzde 0,3 küçülme kaydetti.

Tahmini veya verisi açıklanan G20 ülkeleri ile Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin 2024 yılı ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

G20 Büyüme oranı Hindistan 6,7 Endonezya 5,05 Çin 4,7 Rusya* 4 ABD 3,1 Singapur 2,9 İspanya* 2,9 Türkiye 2,5 Güney Kore* 2,3 Meksika 2,1 Fransa 1 İtalya 0,9 Birleşik Krallık* 0,9 Hollanda* 0,8 AB 0,8 Avro bölgesi 0,6 Almanya 0 Suudi Arabistan* -0,4

* Tahmini büyüme oranları

Tahmini veya verisi açıklanan OECD ülkelerinin 2024 yılı ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

OECD Büyüme oranı Norveç 4,2 Polonya 3,2 ABD 3,1 İspanya* 2,9 Türkiye 2,5 Danimarka* 2,5 Güney Kore* 2,3 Kolombiya 2,1 Meksika 2,1 Slovakya* 1,9 Litvanya* 1,8 Şili 1,6 Macaristan* 1,5 Portekiz 1,5 Belçika 1,1 Fransa 1 İtalya 0,9 Birleşik Krallık* 0,9 Hollanda* 0,8 Slovenya 0,7 Çekya* 0,6 Letonya 0,5 İsveç 0,5 Avusturya* 0 Almanya 0 İzlanda -0,3 Estonya -1 Finlandiya -1,2 İsrail -1,35 İrlanda* -1,4

* Tahmini büyüme oranları