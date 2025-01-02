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Lagarde 2025 yılı beklentilerini açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "2024 hareketli bir yıldı ve 2025 de en az onun kadar heyecan verici olacağa benziyor" dedi. Lagarde, yüzde 2 enflasyon hedefine 2025 yılında ulaşılacağını umduğunu ifade etti.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2025 08:51

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2025 08:52

Lagarde, X'te yayınladığı bir video yeni yıl mesajında,"2024'te enflasyonu düşürme konusunda önemli ilerleme kaydettik ve umarım 2025, beklendiği ve stratejimizde planlandığı gibi hedefe ulaştığımız yıl olur. Elbette enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Euro bölgesi tüketici fiyatları büyümesinin geçen yıl boyunca yavaşladığını ve Eylül ayında ECB'nin hedefinin altına düştüğünü, ancak son aylarda tekrar yükseldiğini belirten Lagarde, yakın vadede enflasyonun mevcut seviyesi etrafında dalgalanacağı konusunda uyardı.

ECB'nin 2025 programını "büyük ve ağır bir gündem" olarak tanımlayan Lagarde, merkez bankasının para politikası stratejisinin gözden geçirilmesi, dijital euro ve euro bölgesi banknotlarının yeniden tasarlanması konularının da altını çizdi.

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