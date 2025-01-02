Lagarde 2025 yılı beklentilerini açıkladı

Lagarde, X'te yayınladığı bir video yeni yıl mesajında,"2024'te enflasyonu düşürme konusunda önemli ilerleme kaydettik ve umarım 2025, beklendiği ve stratejimizde planlandığı gibi hedefe ulaştığımız yıl olur. Elbette enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Euro bölgesi tüketici fiyatları büyümesinin geçen yıl boyunca yavaşladığını ve Eylül ayında ECB'nin hedefinin altına düştüğünü, ancak son aylarda tekrar yükseldiğini belirten Lagarde, yakın vadede enflasyonun mevcut seviyesi etrafında dalgalanacağı konusunda uyardı.

ECB'nin 2025 programını "büyük ve ağır bir gündem" olarak tanımlayan Lagarde, merkez bankasının para politikası stratejisinin gözden geçirilmesi, dijital euro ve euro bölgesi banknotlarının yeniden tasarlanması konularının da altını çizdi.