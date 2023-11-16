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Lagarde: Avrupa için en kötü senaryonun gerçekleşmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden korunulduğunu belirtti. 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün sözüne atıfta bulunarak, politika yapıcılara seslenen Lagarde, "Bugün yapılabilecek hiçbir şeyi yarına bırakmayın." çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 17:18

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 17:18

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) Frankfurt'ta düzenlenen 7. Yıllık Konferansı'nda konuştu.

Christine Lagarde, "Bugüne kadar Avrupa'nın finansal sistemi, ciddi sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesine ilişkin en kötü senaryodan kaçındı. Ancak politika yapıcıların proaktif kalmaları ve finansal istikrar risklerin ortaya çıkmalarına karşı tetikte olmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

16. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün sözüne atıfta bulunarak, politika yapıcılara seslenen Lagarde, "Bugün yapılabilecek hiçbir şeyi yarına bırakmayın." çağrısında bulundu.

ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) geçen yılın eylül ayında bir dizi sistemik riski sıraladığını hatırlatarak, "Son derece yüksek belirsizliğin olduğu bir dönem. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, birbirini takip eden senaryolarının gerçekleşme olasılığını artıran diğer faktörlerle birleşti." diye konuştu.

'ENFLASYON NEDENİYLE GERÇEK HARCANABİLİR GELİR BASKI ALTINDA'

Kış yaklaşırken Avrupa'da ciddi şekilde doğal gaz ve petrol kıtlığı riskiyle karşıya kalındığını belirten Lagarde, "O zamanlar, öngördüğümüz 'tüm risklerin aynı anda gerçekleşebileceği ve birbirlerinin etkisini artırabileceği' konusunda uyarmıştık. Neyse ki bu senaryo şu ana kadar gerçekleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Hane halkı ve şirketlerin borç ödeme kapasitelerinin etkileneceği yönündeki endişelerin daha önce gündeme getirildiğini belirten Lagarde, istihdam şu ana kadar dirençli kalsa da yüksek enflasyon nedeniyle hane halkının gerçek harcanabilir gelirinin önemli bir baskı altına girdiğini kaydetti.

'ABD HAZİNE TAHVİLLERİNDE FİYAT DALGALANMALARI GÖRDÜK'

Lagarde konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci olarak varlık fiyatlarındaki keskin düşüşten kaynaklanan riskleri vurguladık. Bunların kısmen, ABD merkezli bölgesel bankaların başarısız olmasıyla, Birleşik Krallık'ta tahvil krizinin yaşanmasıyla ve son zamanlarda ABD Hazine tahvillerinin fiyat dalgalanmalarıyla gerçekleştiğini gördük."

Bazı sistemik risklerin henüz gerçekleşmediğinin altını çizen Lagarde, "Banka karlılığı, yüksek politika faiz oranlarının bir yansıması olarak fonlama maliyetlerindeki artış ve çok daha düşük kredi hacimlerinden olumsuz etkilenecektir." ifadesini kullandı.

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