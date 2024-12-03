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Libya petrolünde 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada ülkenin ham petrol ve gaz üretiminin günlük 1,6 milyon varili aşarak 2013 yılından bu yana yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Oluşturma Tarihi 03 Aralık 2024 15:54

Son Güncelleme Tarihi 03 Aralık 2024 15:55

Libya'nın ham petrol ve gaz üretimi günlük 1,6 milyon varili aşarak 2013 yılından bu yana yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakam 2013 yılından bu yana en yüksek seviye olarak açıklandı.

1 MİLYON VARİLİ GERİDE BIRAKTI

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, dünkü ham petrol üretiminin 22 bin 262 varil artarak 1 milyon 403 bin 680 varile ulaştığı, gaz üretiminin ise 196 bin 759 varil olduğu belirtildi. Günlük ham petrol ve gaz üretiminin toplam 1 milyon 600 bin 439 varile ulaştığı kaydedilen açıklamada bu miktarın 2013 yılından bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

ÜRETİM MİKTARI ARTIYOR

NOC'un 26 Kasım'daki açıklamasında, petrol ve gaz üretiminin gün geçtikçe arttığı ve 2027 başında Libya'nın petrol ve gaz üretiminin 2 milyon varile yükselmesinin hedeflendiği kaydedilmişti. Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

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