CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Macquarie, Çin ekonomisinde gelecek yıl için büyüme bekliyor

Macquarie, Çin ekonomisinde gelecek yıl için büyüme bekliyor

Macquarie ekonomistlerine göre Çin ekonomisi, güçlü ihracat artışının etkisiyle gelecek yıl yüzde 5 büyüme gösterebilir. Ekonomistler, ihracatın bu yılın en büyük sürprizi olduğunu belirterek 2025’te ihracatın yüzde 6 artmasını bekliyorlar.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2025 09:04

İhracat büyümesinin Donald Trump dönemindeki tarifelere rağmen istikrarlı seyrettiği vurguyan Macquarie ekonomistleri, Çin'deki deflasyonist baskının muhtemelen devam edeceğini, ancak güçlü dış talebin iç teşvik ihtiyacını azalttığını ifade ettiler.

Konsensüs beklentisinin 2025 için yüzde 1 ihracat artışı yönünde olduğunu hatırlatan Macquarie, küresel ekonomideki genişleme hızlanırsa ve Çin'in üretim rekabeti sürerse dış talebin beklentileri bir kez daha aşabileceğini belirtiyor.

Ekonomistler ayrıca, ihracatın mevcut performansının ülkenin ekonomik görünümünde belirleyici olmaya devam edeceğini ve dış talebin Çin'in büyüme ivmesini destekleyebileceği de vurguladılar.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Kasım 2025 09:31
Commerzbank’tan 2026 için yukarı yönlü revizyon: Altın, gümüş ve bakırda yükseliş bekleniyor Commerzbank'tan 2026 için yukarı yönlü revizyon: Altın, gümüş ve bakırda yükseliş bekleniyor 12 Kasım 2025 09:26
Çin, Rus LNG’sine talebi artırıyor: Yeni adımlar yolda Çin, Rus LNG’sine talebi artırıyor: Yeni adımlar yolda 12 Kasım 2025 09:18
Goldman Sachs: ABD’de ekimde 50 bin istihdam kaybı bekleniyor Goldman Sachs: ABD’de ekimde 50 bin istihdam kaybı bekleniyor 12 Kasım 2025 09:14
Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları ekimde 2 milyona yaklaştı Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları ekimde 2 milyona yaklaştı 12 Kasım 2025 09:05
Trump, finans dünyasıyla Beyaz Saray’da bir araya gelecek: Gündemde ne olacak? Trump, finans dünyasıyla Beyaz Saray'da bir araya gelecek: Gündemde ne olacak? 12 Kasım 2025 09:02
Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor 12 Kasım 2025 08:59
IEA: Veri merkezi yatırımları, petrol arz harcamalarını geçecek IEA: Veri merkezi yatırımları, petrol arz harcamalarını geçecek 12 Kasım 2025 08:56
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 11 Kasım 2025 16:39
Çin, altyapı projelerine özel sektör katılımını artıracak Çin, altyapı projelerine özel sektör katılımını artıracak 11 Kasım 2025 16:10
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi Almanya'da yatırımcı güveni geriledi 11 Kasım 2025 15:23
Çin’de elektrikli araçlar yaygınlaşıyor: Üretim ve satış arttı Çin'de elektrikli araçlar yaygınlaşıyor: Üretim ve satış arttı 11 Kasım 2025 14:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler