Macquarie, Çin ekonomisinde gelecek yıl için büyüme bekliyor

İhracat büyümesinin Donald Trump dönemindeki tarifelere rağmen istikrarlı seyrettiği vurguyan Macquarie ekonomistleri, Çin'deki deflasyonist baskının muhtemelen devam edeceğini, ancak güçlü dış talebin iç teşvik ihtiyacını azalttığını ifade ettiler.

Konsensüs beklentisinin 2025 için yüzde 1 ihracat artışı yönünde olduğunu hatırlatan Macquarie, küresel ekonomideki genişleme hızlanırsa ve Çin'in üretim rekabeti sürerse dış talebin beklentileri bir kez daha aşabileceğini belirtiyor.

Ekonomistler ayrıca, ihracatın mevcut performansının ülkenin ekonomik görünümünde belirleyici olmaya devam edeceğini ve dış talebin Çin'in büyüme ivmesini destekleyebileceği de vurguladılar.