Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, tedarik zinciri sıkıntılarının hafifleyeceğine çok fazla güvenmediği sinyalini verirken, "Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getireceğimize güveniyorum, ancak arz tarafından destek almadan bu yükün ne kadarını taşıyabileceğimizden emin değilim" dedi.

"ENERJİ FİYATLARI YÜKSEK KALDIKÇA YATIRIMCILAR SERMAYEYİ YÖNLENDİRMEYE DEVAM EDECEK"

Kötü haberlerin tedarik zincirleri ve enflasyon üzerinde baskı yarattığını belirten Kashkari, enerji fiyatları yüksek kaldıkça yatırımcıların sermayeyi yönlendirmek için iyi bir yer görmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kashkari, verilerin beklenenden farklı gelmesi halinde Fed'in yaklaşımını değiştireceğini de ifade etti.