Fed'in ABD ekonomisini yeniden dengeye getirmek için gereken ne ise yapacağı sözünü veren Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranının yıl sonuna kadar en azından nötr seviyeye yükseleceğini ifade etti.

İş gücü yetersizliğinin, Çin'de uygulanan COVID-19 karantina tedbirlerinin ve Ukrayna krizinin etkisi ile tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşandığını belirten Kashkari, "Fed faiz oranlarını tedarik zincirlerinin ne kadar çabuk şekilde toparlanabildiklerine bağlı olarak artıracak" diye konuştu.

Ücret-fiyat sarmalı oluşmadan önce Fed'in enflasyonu yüzde 2'nin altına getirmesi gerektiğini vurgulayan Kashkari, arz tarafının yardımcı olması durumunda Fed'in faizlerde nöt seviyenin çok ötesine giden bir şeyler yapması gerekmeyeceğini, ancak arz tarafının yardım etmemesi halinde Fed'in daha fazla şey yapması gerekeceğini de vurguladı.