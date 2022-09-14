Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleştiğinin açıklanması sonrası değerlendirmede bulunan Nomura analistleri, Fed'in 20-21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısında faizi 100 baz puan artıracağını öngördüler.

Nomura daha önce yayınladığı raporlarda Fed'den 21 Eylül'de 75 baz puan faiz artırımı beklediğini ifade ediyordu.

Ağustos ayı enflasyon rakamları sonrasında yayınlanan raporda Nomura, Fed'in Şubat 2023'de Fed faizinin ulaşacağı seviyeye yönelik tahminini de 50 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 seviyesine çıkardı.

Nomura, Fed'in faizleri Kasım ve Aralık toplantılarında 50'şer baz puan artıracağını öngördü.

Piyasanın bu yıl sonu için Fed faiz oranı tahminleri yüzde 4,00-4,25, 2023 Mart için yüzde 4,25-4,50 seviyesinde.