Orta Doğu gerilimi Fed faiz beklentilerini gölgeliyor

SEB Baş Faiz Stratejisti Jussi Hiljanen, bölgede devam eden çatışmalar ve yüksek enerji fiyatlarının piyasalarda Fed'in faiz indirimi ihtimalini düşürebileceğini vurguladı.

Hiljanen, Körfez'de enerji akışında kalıcı kesintiler yaşanması durumunda Brent petrolün varil başına 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini veya bu seviyeyi aşabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerin, piyasaların Fed faiz indirimi beklentilerini daha da sınırlayabileceğini ve kısa vadeli tahvil getirilerinin kayda değer şekilde yükselmesine yol açabileceğini söyledi.