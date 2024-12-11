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Petrol OPEC öncesi yönünü yukarı çevirdi

Petrol fiyatları OPEC aylık raporu öncecinde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Salı günü yüksek bir kapanış yaptıktan sonra varil başına 72 dolara yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2024 08:49

Petrol, ABD'nin önemli enflasyon verileri ve OPEC'in piyasaya dair veri sağlayacak aylık raporunu bekliyor. Fiyatlar ise yönünü yukarı çevirdi. Brent, Salı günü yüksek bir kapanış yaptıktan sonra varil başına 72 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 68 doların üzerinde seyretti.

DAR ARALIKTA İŞLEM GÖRDÜ

Öte yandan Kasım ayı tüketici fiyat endeksi rakamları Çarşamba günü açıklanacak ve Fed'in para politikası için ileriye dönük ipuçları sağlayacak. Petrol, Orta Doğu gerginlikleri ve küresel bir fazlalık beklentileri de dahil olmak üzere bir dizi yükseliş ve düşüş eğilimi faktörüyle boğuşarak Ekim ortasından bu yana dar bir aralıkta işlem gördü.

KRİTİK VERİLER BEKLENİYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, arz ve talep raporunu Çarşamba günü yayınlayacak ve bunu Perşembe günü Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık bir yayını izleyecek. Diğer taraftan Çin, gelecek yıl için politikaları belirlemek üzere yıllık çalışma toplantısına Çarşamba günü başlayacak. İki gün sürecek Merkez Ekonomik Çalışma Konferansı'nda muhtemelen 2025 yılı için bir büyüme hedefi belirlenmesi ele alınacak, ancak kesin rakamlar ancak Mart ayında yapılacak meclis toplantısında açıklanacak.

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