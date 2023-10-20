Powell'den dikkat çeken enflasyon açıklaması: Enflasyon hala çok yüksek

New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, belirli bir politika patikasına bağlı kalmaktan kaçındı ancak faiz oranlarını yükseltme eğiliminde olduğuna dair bir işaret vermeyen Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu tekrar yönetilebilir bir seviyeye indirme yolunda kaydedilen ilerlemeyi kabul etti. Bununla birlikte Fed'in hedeflerini takip etme konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

"Enflasyon hala çok yüksek ve birkaç aylık iyi veriler, enflasyonun hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven oluşturmak için gerekenlerin sadece başlangıcı. Bu düşük değerlerin ne kadar süreceğini ya da önümüzdeki çeyreklerde enflasyonun nereye yerleşeceğini henüz bilemiyoruz" diye konuşan Powell, "Yolun inişli çıkışlı olması ve biraz zaman alması muhtemel olsa da, meslektaşlarım ve ben enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürme kararlılığımızda birleşiyoruz. Son aylarda gelen veriler, ikili görev hedeflerimiz olan azami istihdam ve istikrarlı fiyatlara yönelik ilerlemenin devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Konuşması, "para, vadeli işlemler ve gezegen" kelimeleriyle çevrili "Fed yanıyor" yazılı bir pankart açan Climate Defiance grubundan protestocular nedeniyle kısa süre kesilen Powell, protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından devam ettiği konuşmasında, Fed'in nihai hedefine ulaşması için işgücü piyasasının ve ekonomik büyümenin yavaşlaması gerekebileceğini belirtti.

Powell, "Yine de kayıtlar, yüzde 2 enflasyon hedefimize sürdürülebilir bir dönüşün, muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi ve işgücü piyasası koşullarında bir miktar daha yumuşama gerektireceğini gösteriyor. "Etkin alt sınırdan çok uzaktayız ve ekonomi bunu gayet iyi idare ediyor" dedi.

"Trendin üzerinde büyümenin devam ettiğine ya da işgücü piyasasındaki sıkılığın artık azalmadığına dair ek kanıtlar, enflasyonda daha fazla ilerlemeyi riske atabilir ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

Politikanın geleceği konusunda kesin konuşmayan Powell, "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süre kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayanarak karar vereceğiz" dedi.