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RBA enflasyon ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti

Avustralya Merkez Bankası(RBA), enflasyon ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 09:26

Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) "Para Politikası Kurulu Raporu"nda önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler de yer aldı. RBA, 2024 yılı sonu büyüme beklentisini yüzde 2,0'den yüzde 1,8'e, 2025 yılı sonu için yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e çekti. Banka, 2026 yılı için ise yüzde 2,4 büyüme tahmini açıkladı.

Ülkede en son 2023 yılı üçüncü çeyrek dönem için yıllık büyüme yüzde 2,1 seviyesinde geldi.

Yıllık ortalama büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e çekilirken, gelecek için yüzde 2,2 olan tahmin değişmedi. 2026 yılı ortalama büyüme beklentisi yüzde 2,3 oldu.

RBA, 2024 yıl sonu tüketici fiyatları için beklentisini yüzed 3,5'ten yüzde 3,2'ye, 2025 yılı sonu için yüzde 2,9'da yüzde 2,8'e indirdi. 2026 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 2,6 seviyesinde oluştu.

Avustralya'da 2023 yılının son çeyreğinde tüketici fiyatları yüzde 5,4'ten yüzde 4,1'e kadar geriledi. Aralık ayına ilişkin indikatörler artış hızının yüzde 3,4'e kadar indiğine işaret etti.

RBA, işsizlik oranının 2024 yılı sonunda yüzde 4,3, 2025 ve 2026 yılları sonunda yüzde 4,4 olmasını bekliyor. Öncelik tahminler 2024 yıl sonu için yüzde 4,3, 2025 yıl sonu için yüzde 4,3 seviyesindeydi.

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