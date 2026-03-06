Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine ilişkin kısıtlamaların 9 Eylül 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve avro edinme yasağı getirdikleri hatırlatılan açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi sebebiyle alındığı ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası'nın, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2022 Mart ayında aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.