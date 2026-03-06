Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

CANLI BORSA
Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattığını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 13:56

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine ilişkin kısıtlamaların 9 Eylül 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve avro edinme yasağı getirdikleri hatırlatılan açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi sebebiyle alındığı ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası'nın, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2022 Mart ayında aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

