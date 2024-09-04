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SEC'e 48 milyon doların üzerinde ceza ödenecek

Moody’s, S&P Global ve Fitch Ratings, SEC'e 48 milyon doların üzerinde ceza ödeyecek.

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 04 Eylül 2024 09:05

SEC, aralarında Moody's, S&P Global ve Fitch Ratings'in de olduğu altı derecelendirme kuruluşunun kayıt tutma hataları nedeniyle 49 milyon doların üzerinde ödeme yapacağını açıkladı.

Moody's, S&P Global ve Fitch Ratings, kredi derecelendirme şirketlerinin uygun elektronik iletişimi sağlamadıkları iddiaları nedeniyle toplam 48 milyon dolar ödeyecek.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Moody's ve S&P'nin her birinin davaları çözmek için 20 milyon dolar ödeyeceğini, Fitch'in ise 8 milyon dolar ödeyeceğini söyledi.

A.M. Best 1 milyon dolar, HR Ratings de México 250.000 dolar ve Demotech 100.000 dolar ödemeyi kabul etti.

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