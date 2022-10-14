Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 3,7 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İkinci çeyrek büyüme verisi yüzde 4,4'ten yüzde 4,5'e revize edildi.

Singapur, son aylarda COVID-19 sınırlarının çoğunu kaldırdı. Ancak Asya'nın ön önemli finans merkezlerinden olan Ülke, daha zayıf bir imalat sektörü, yüksek enflasyon ve yavaşlayan küresel büyüme gibi birçok zorlukla karşı karşıya bulunuyor.

İmalat sektörü üretimi yüzde 1,5 ile sınırlı kalırken, inşaat üretimi yüzde 7,8, hizmet sektörü üretimi yüzde 6,1 arttı.

Üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre büyüme oranı ise yüzde 1,5 oldu.