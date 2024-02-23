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Singapur'da enflasyon hızı geriledi

Singapur'da enflasyon hızı sürpriz bir şekilde geriledi.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 08:50

Singapur'da enflasyon artış hızı, gıda, ulaşım ve konut gibi kilit kategorilerde fiyat artışlarının yavaşlamasıyla, yıla sürpriz bir şekilde gerilemeyle başladı.

Singapur İstatistik Bürosu (Singstat) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Bir önceki ay yüzde 3,7 olan yıllık artış için analistlerin beklentisi yüzde 3,8'e çıkacağı yönündeydi.

Özel karayolu taşımacılığı ve konaklama maliyetlerini hariç tutan çekirdek enflasyonda da gerileme yaşandı. Çekirdek tüketici fiyat artışı yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e indi. Bu piyasaların beklentisi olan yüzde 3,6'nın oldukça altında bir rakama denk geliyor.

Singapur Para Otoritesi'nin belirli bir enflasyon hedefi olmasa da yüzde 2'nin biraz altındaki çekirdek enflasyon oranını genel fiyat istikrarıyla tutarlı olarak değerlendiriyor. Açıklanan rakamlar Para Otoritesi'nin politika ayarında ne zaman gevşemeye gideceğine dair beklentileri değiştirebilir.

Şehir ülkesinde kanut ve kamu hizmetleri fiyat artışı yıllık yüzde 2,4 olurken, gıda fiyatları yüzde 3,3, ulaştırma fiyatları yüzde 2,3 artış gösterdi.

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