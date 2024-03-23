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S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak korudu.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2024 11:22

Son Güncelleme Tarihi 23 Mart 2024 11:22

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun teyit edildiği bildirildi. Açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli Döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, Almanya'nın dış ve mali tamponlarının, çeşitlendirilmiş ekonomisinin ve kurumsal etkinliğinin gelecek iki yıl boyunca yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, etkili hükümet destek tedbirleri, Çin ekonomisinin yeniden açılması dahil ılımlı derecede sıkılaşan dış talep ve enerji arzı sıkıntısının olmamasının, artan küresel faiz oranlarına ve yüksek enerji fiyatlarının etkilerine rağmen Almanya'nın 2023'te bir resesyondan kaçınmasını sağlayacağı vurgulandı.

Dış çevre ve jeopolitiğin değişkenliğine işaret edilen açıklamada, bu sebeple 2024 yılında büyümenin zorlu olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede büyümenin 2023'te yüzde 0'a yaklaşması ve bu yıl yüzde 1'in biraz altında gerçekleşmesinin beklendiği, Ukrayna'daki çatışma, artan faiz oranları ve belirsiz jeopolitiğin gelecek birkaç yıl boyunca Almanya'nın ekonomisine yönelik riskler olmayı sürdüreceği aktarıldı.

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