S&P Global, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD'nin kredi notlarını teyit etti.

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2025 08:56

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin uzun vadeli "AA+" ve kısa vadeli "A-1+" olan kredi notlarını teyit edildi.

Kuruluş, bu kararı alırken Trump yönetiminin vergi ve harcama politikaları ile uluslararası ticaret rejimindeki reformları gibi önemli gelişmeleri dikkate aldı.

Derecelendirme kuruluşu, etkili gümrük vergisi oranlarındaki artışın, son mali mevzuatla ilişkili olabilecek zayıf mali sonuçları dengeleyebileceğini belirtti.

Kuruluş, zaten yüksek olan açıkların, artan harcamaları kontrol altına alma veya vergi mevzuatındaki değişikliklerin gelir üzerindeki etkilerini yönetme konusundaki siyasi yetersizliği yansıtacak şekilde artarsa, notun önümüzdeki iki-üç yıl içinde düşürülebileceği konusunda uyardı. Ayrıca, siyasi gelişmeler Amerikan kurumlarının gücünü ve uzun vadeli politika yapımının etkinliğini veya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığını olumsuz etkilerse, notların baskı altına girebileceği belirtildi.

S&P Global, ABD ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarındaki yavaşlamanın ardından yüzde 2 civarında büyümesini bekliyor. Açıklamada, "Göçmen sayısındaki azalma ve tarife politikası belirsizliğinin azalmasıyla birlikte işgücü büyümesinin yavaşlaması nedeniyle, ortalama yıllık reel GSYH büyümesinin 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %1,7 ve %1,6'ya gerilemesini bekliyoruz. Temel senaryomuz, ekonominin resesyondan kaçınması ve reel GSYH büyümesinin 2027-2028 yıllarında ortalama %2 olması gerektiğidir." denildi.

Kuruluş, kredi notunun görünümünü de "durağan" olarak bıraktı.

Görünümün "durağan" kalmasının arkasındaki nedenler arasında ABD ekonomisinin devam eden dayanıklılığı, güvenilir ve etkili para politikası uygulaması, yüksek ancak artmayan mali açıklar ve 5 trilyon dolarlık borç tavanı artışının yer aldığı ifade edildi.

