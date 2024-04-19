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S&P Global: Çin'in mali teşvikleri etkinliklerini kaybediyor

S&P Global Ratings kıdemli analisti Yunbang Xu, Çin'in mali teşviklerinin etkinliğini kaybettiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 08:39

S&P Global Ratings kıdemli analisti Yunbang Xu, Çin'in mali teşviklerinin etkinliğini kaybettiğini ve daha çok sanayi ve tüketim politikaları için zaman kazanmaya yönelik bir strateji olduğunu söyledi.

Xu, "Bize göre mali teşvikler, projelerin tüketimi canlandırmaya veya katma değeri artıran endüstriyel iyileştirmelere odaklanması halinde daha uzun vadeli faydaları olabilecek bir zaman kazanma stratejisidir" dedi.

Çin bu yıl için %5 civarında bir GSYİH büyüme hedefi belirlemiş olup, birçok analist bu hedefin açıklanan teşvik seviyesi göz önüne alındığında iddialı olduğunu belirtmiştir. Üst düzey ekonomik planlama ajansının başkanı Mart ayında yaptığı açıklamada Çin'in "makroekonomik politikaları güçlendireceğini" ve mali, parasal, istihdam, sanayi ve bölgesel politikalar arasındaki koordinasyonu arttıracağını söyledi.

S&P raporuna göre, yüksek borç seviyeleri, bir şehrin yüksek veya düşük gelirli bir bölge olarak kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın, bir yerel yönetimin ne kadar mali teşvik üstlenebileceğini sınırlamaktadır.

Rapora göre, kamu borcunun GSYH'ye oranı yüksek gelirli Shenzhen kentinde %20 civarındayken, güneybatı Sichuan eyaletindeki çok daha küçük ve düşük gelirli Bazhong kentinde %140'a kadar çıkabiliyor.

S&P'den Xu, "Mali kısıtlamalar ve azalan etkinlik göz önüne alındığında, yerel yönetimlerin bürokrasiyi azaltmaya ve iş ortamlarını iyileştirmek ve uzun vadeli büyüme ve yaşam standartlarını desteklemek için diğer önlemleri almaya odaklanmasını bekliyoruz" dedi.

Xu, "Emlak sektöründeki ciddi yavaşlama nedeniyle yatırımlar daha az etkili oluyor," diye ekledi.

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