Suudi Arabistan, AB'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama potansiyeline ve Batı'nın Moskova'ya yaptırımlarını sıkılaştırmasına rağmen OPEC+ üyesi olarak Rusya'nın yanında duracağını sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Financial Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın da içinde olduğu OPEC+ anlaşmasını geliştirmek istediklerini ifade etti.

Piyasadaki belirsizlikler dikkate alındığında yeni OPEC+ anlaşmasının neye benzeyeceğini söylemek için çok erken olduğunu ifade eden Prens Abdulaziz, "ortada bir talep olması halinde" OPEC+'nin üretimini artıracağını vurguladı.,