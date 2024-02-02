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TCMB firmaların döviz varlıklarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın kasım ayında 81 milyar 644 milyon dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 16:03

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 16:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 283 milyon dolar, yükümlülükleri de 4 milyar 157 milyon dolar arttı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı ise 3 milyar 874 milyon dolar artarak 81 milyar 644 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 446 milyon dolar, 324 milyon dolar ve 48 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 534 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde yükümlülük dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 961 milyon dolar ve 2 milyar 450 milyon dolar artarken, ithalat borçları 1 milyar 254 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, kasımda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2023 dönemine göre 957 milyon dolar, uzun vadeli olanlar da 2 milyar 4 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 618 milyon dolar, uzun vadeli krediler 577 milyon dolar arttı.

Kasımda kısa vadeli varlıklar 152 milyar 150 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 92 milyar 559 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası kasımda bir önceki aya göre 1 milyar 616 milyar dolar azalışla 59 milyar 590 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.

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