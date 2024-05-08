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3 hafta sonra ilk: ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de geçen hafta mortgage başvuruları 3 haftadan sonra ilk kez artış yaşadı.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 14:09

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 14:09

ABD'de geçen hafta mortgage başvurularında artış yaşanırken, 30 yıllık faiz 4 haftalık artışın ardından ilk kez geri geldi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 3 Mayıs haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,6 artışla 197,1 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,8 artışla 144,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,5 artışla 477,5 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı önceki dört haftada yaşanan 38 puan artışın ardından 11 puan geriledi ve yüzde 7,18 seviyesine indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Mortgage başvuruları üç haftadan beri ilk kez arttı; yeniden finansman yüzde 5 yukarı geldi." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 30,6'dan yüzde 30,2'ye indi.

15 yıllık faizinde oran 14 baz puan düşüşle yüzde 6,60 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi değişmedi ve yüzde 6,60 seviyesinde kaldı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 8 puan azalarak yüzde 7,31 puan seviyesine geldi.

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