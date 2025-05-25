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TCMB'den finansal istikrar için yeni adım

TCMB, kısa vadeli yurt dışı TL borçlanmalarda zorunlu karşılık oranlarını artırarak finansal istikrarı güçlendirmeyi ve döviz kuru oynaklıklarını sınırlamayı hedefliyor.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2025 10:54

Son Güncelleme Tarihi 25 Mayıs 2025 11:08

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yurt dışı kaynaklı kısa vadeli Türk Lirası borçlanmalara yönelik zorunlu karşılık oranlarında artışa gittiğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu düzenlemenin temel amacının makrofinansal istikrarı desteklemek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, özellikle yurt dışından sağlanan Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlanmalarda zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

TÜRK LİRASI LİKİDİTESİNİ DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK AMAÇLANIYOR

Yeni düzenlemeye göre, Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden elde edilen fonlar ile yurt dışından kullanılan krediler için geçerli olan zorunlu karşılık oranları vade yapılarına göre yeniden belirlendi. Daha önce tüm vadeler için yüzde 12 olarak uygulanan bu oran, yapılan değişiklikle birlikte vadeye göre farklılaştırıldı.

Buna göre:

  • 1 aya kadar vadeye sahip borçlanmalarda zorunlu karşılık oranı yüzde 18'e yükseltildi.

  • 3 aya kadar vadeye sahip işlemlerde bu oran yüzde 14 olarak belirlendi.

  • 1 yıla kadar olan vadeler içinse mevcut yüzde 12 oranı korundu.

TCMB, bu adımın hem döviz kuru oynaklıklarını sınırlamak hem de bankacılık sisteminde Türk Lirası likiditesini daha etkin bir şekilde yönetmek amacı taşıdığını vurguladı. Ayrıca düzenlemenin, kısa vadeli dış borçlanmayı daha az cazip hale getirerek finansal istikrarı güçlendirmeyi hedeflediği de kaydedildi.

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