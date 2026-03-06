Ticaret rotalarında savaş etkisi: Orta Doğu hatları askıya alındı

CANLI BORSA
Dünya konteyner taşımacılığının önde gelen şirketlerinden A.P. Moller‑Maersk ve Hapag‑Lloyd, bölgedeki savaşın ticaret hatlarını giderek daha fazla etkilemesi nedeniyle Orta Doğu bağlantılı bazı önemli deniz hatlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

06 Mart 2026

Dünya konteyner taşımacılığının önde gelen şirketlerinden Maersk, cuma günü yaptığı açıklamada Orta Doğu'yu Avrupa ve Uzak Doğu'ya bağlayan FM1 ve ME11 servisleri ile Körfez bölgesindeki shuttle hatlarının askıya alındığını bildirdi. Şirket ayrıca Orta Doğu–Kuzey Avrupa rotasında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Jebel Ali Port limanına uğramayı da durdurdu.

Hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Maersk, Suez Canal üzerinden yapılan tüm seferleri kesmiş ve gemilerini Afrika'nın güneyini dolaşan alternatif rotalara yönlendirmişti. Şirket ayrıca Strait of Hormuz geçişlerini tamamen askıya alırken; Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Suudi Arabistan'a yönelik tehlikeli ve soğutmalı yük rezervasyonlarını da durdurdu.

Benzer bir karar alan Alman denizcilik şirketi Hapag-Lloyd ise Umman Körfezi shuttle hattı, Upper Gulf shuttle servisi ile Asya-Arap Körfezi ve Hindistan bağlantılı hatların yanı sıra Orta Doğu-Akdeniz rotalarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket, operasyonların daha istikrarlı yürütülebilmesi için yeni bir servis başlatmayı planladığını da açıkladı.

