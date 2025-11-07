Trump duyurdu: ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandı

CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2025 08:23

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ile Özbekistan arasında ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını belirten Trump, Özbekistan'ın gelecek 3 yılda kritik mineraller, havacılık, otomotiv parçaları, altyapı, tarım, enerji ve kimyasallar, bilgi teknolojileri ve diğer önemli Amerikan sektörlerinde yaklaşık 35 milyar dolarlık satın alma ve yatırım gerçekleştireceğini ve bu rakamı gelecek 10 yılda ise 100 milyar doların üzerine çıkaracağını aktardı.

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür ederek, iki ülke arasında uzun ve verimli bir ilişki kurulmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

